В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

В сети появились первые изображения iPad 10

Газета.Ru

Энтузиасты опубликовали в сети первые рендеры неанонсированного iPad 10. Сообщение об этом появилось на сайте китайского издания MyDrivers. Авторы ресурса отметили, что изображения созданы на основе утекших ранее чертежей Apple.

В сети появились первые изображения iPad 10
Фото: news.mydrivers.comnews.mydrivers.com

Если верить опубликованным рендерам, то новый iPad сохранит клавишу Home с встроенным сканером отпечатков пальцев. Также изображения сходятся с более ранними слухами о том, что новый бюджетный планшет Apple получит дизайн в стиле премиальных iPad Pro с ровными гранями и более скругленными углами.

Автор рендеров также поделился некоторыми деталями о характеристиках представленного им устройства. Так, по информации китайского инсайдера, iPad 10 получит 10,5-дюймовый экран, процессор Apple A14, а также модули беспроводной связи связи 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Ожидается, что релиз новинки состоится в октябре 2022 года, а ее цена будет начинаться от $399, что на $40 больше стоимости предыдущей модели.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители