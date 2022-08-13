В сети появились первые изображения iPad 10

Энтузиасты опубликовали в сети первые рендеры неанонсированного iPad 10. Сообщение об этом появилось на сайте китайского издания MyDrivers. Авторы ресурса отметили, что изображения созданы на основе утекших ранее чертежей Apple.

Фото: news.mydrivers.com news.mydrivers.com

Если верить опубликованным рендерам, то новый iPad сохранит клавишу Home с встроенным сканером отпечатков пальцев. Также изображения сходятся с более ранними слухами о том, что новый бюджетный планшет Apple получит дизайн в стиле премиальных iPad Pro с ровными гранями и более скругленными углами.

Автор рендеров также поделился некоторыми деталями о характеристиках представленного им устройства. Так, по информации китайского инсайдера, iPad 10 получит 10,5-дюймовый экран, процессор Apple A14, а также модули беспроводной связи связи 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.