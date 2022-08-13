В сети появились первые изображения iPad 10

Энтузиасты опубликовали в сети первые рендеры неанонсированного iPad 10. Сообщение об этом появилось на сайте китайского издания MyDrivers. Авторы ресурса отметили, что изображения созданы на основе утекших ранее чертежей Apple.
Если верить опубликованным рендерам, то новый iPad сохранит клавишу Home с встроенным сканером отпечатков пальцев. Также изображения сходятся с более ранними слухами о том, что новый бюджетный планшет Apple получит дизайн в стиле премиальных iPad Pro с ровными гранями и более скругленными углами.
Автор рендеров также поделился некоторыми деталями о характеристиках представленного им устройства. Так, по информации китайского инсайдера, iPad 10 получит 10,5-дюймовый экран, процессор Apple A14, а также модули беспроводной связи связи 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
Ожидается, что релиз новинки состоится в октябре 2022 года, а ее цена будет начинаться от $399, что на $40 больше стоимости предыдущей модели.