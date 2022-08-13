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1 час назад

В РАН сообщили об отказе Франции создавать прибор для исследования атмосферы Венеры

Говорит Москва

Речь идёт об орбитальном аппарате, который планировала запустить Индия.

Франция отказалась создавать с РФ аппарат для исследования Венеры
Фото: NASANASA

С помощью него специалисты намеревались проводить изучение планеты методом спектроскопии. Предполагалось, что некоторые компоненты будут французскими, рассказал ТАСС замдиректора Института космических исследований РАН по вопросам обеспечения проекта «ЭкзоМарс» Олег Кораблёв. По его словам, участники проекта ищут новых поставщиков деталей. В частности, было решено, что ключевой элемент, детектор, будет российского производства.

Старт индийской миссии был запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту — на 2025 год.

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