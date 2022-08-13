Франция отказалась создавать с РФ аппарат для исследования Венеры

С помощью него специалисты намеревались проводить изучение планеты методом спектроскопии. Предполагалось, что некоторые компоненты будут французскими, рассказал ТАСС замдиректора Института космических исследований РАН по вопросам обеспечения проекта «ЭкзоМарс» Олег Кораблёв. По его словам, участники проекта ищут новых поставщиков деталей. В частности, было решено, что ключевой элемент, детектор, будет российского производства.