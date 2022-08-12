Индия заставит всех производителей смартфонов перейти на порты USB-C

Индия может вскоре принять политику, аналогичную политике Европейского союза, по единому стандарту зарядки для мобильных устройств. Это заставит Apple оснастить своим смартфоны не фирменным портом Lightning, а USB Type-C, или USB-C.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Источник сообщает, что индийское правительство намерено обсудить с представителями отрасли идею отказаться от использования различных зарядных устройств. Цель законопроекта — уменьшить нагрузку на потребителей, а также снизить ненужные электронные отходы. Этот шаг индийского правительства будет соответствовать стандартам, принятым Европейским союзом.