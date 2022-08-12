От Instagram потребовали извинений перед россиянами

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин озвучил условия возможной разблокировки соцсети Instagram (запрещена в России) в России. По его словам, владеющая ею компания Meta (запрещена как экстремистская) должна извиниться за легализацию призывов убивать россиян. Об этом пишут РИА Новости.
Кроме того, компания должна прекратить заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией.
«Instagram может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий», - заявил Горелкин.
Напомним, после начала спецоперации на Украине запрещенная в России компания Meta временно сняла с Instagram и Facebook запрет на призывы к насилию против российских военных. В связи с этим 21 марта Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры запретил в России эти соцсети. При этом запрет не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
Ранее стало известно, что Meta тестирует сквозное шифрование в Messenger. Зашифрованными будут функции отмены передачи сообщений, ответы на Facebook Stories и вызовы в Messenger. Кроме того, компания тестирует безопасное хранилище для зашифрованных чатов.