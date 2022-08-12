Куда исчезли неандертальцы, и почему большой мозг не помог им выжить

В 1856 году в долине Неандерталь на территории Германии были обнаружены обломки костей и череп. Останки лежали в пещере. Сначала был решено, что это кости медведя, но позже исследователи пришли к выводу, что находка представляет собой не что иное, как элементы скелета какого-то древнего человека. Этот умерший сотни или десятки тысяч лет назад обитатель Земли и стал первым известным науке неандертальцем. Представители данного вида являются самой хорошо изученной, но наиболее загадочной разновидностью Homo. Главный вопрос, на который пока не найдено окончательного ответа — куда исчезли неандертальцы, пишет "Постнаука".

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Кто такие неандертальцы

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По одной версии, неандертальцы (Homo neanderthalensis) являются отдельным видом рода Homo (Люди), по другой — подвидом Homo sapiens (Человек разумный). Самые ранние обнаруженные останки таких жителей нашей планеты имеют возраст 500 тысяч лет, а последние неандертальцы населяли Землю 40 тысяч лет назад. Они обитали в Европе и Азии.

Доказано, что неандертальцы не были прямыми предками современных людей. Общий прародитель Homo sapiens и Homo neanderthalensis точно не установлен. Некоторые ученые считают, что это человек-предшественник, живший в период от 1,2 млн до 800 тысяч лет назад. Другие полагают, что современные люди и неандертальцы — потомки гейдельбергского человека, обитавшего от 800 до 130 тысяч лет назад.

Установлено, что неандертальцы вступали в связь с Homo sapiens, и от этих союзов рождались дети. Некоторые обнаруженные кости принадлежат как раз таким метисам. Почти у каждого современного человека, кроме африканцев, живущих к югу от Сахары, есть неандертальская примесь в генах — примерно 1-4%.

Как выглядели неандертальцы

Homo neanderthalensis были массивными, очень мускулистыми и ширококостными по сравнению с Homo sapiens. Они имели широкое лицо, плечи, грудную клетку и таз. У неандертальцев было выступающее вперед лицо, тяжелая челюсть, покатый лоб и очень широкий нос. Сегодня такие носы свойственны жителям экваториальных зон, а чем севернее живут люди — тем уже их нос. Неандертальцы обитали на Земле во времена оледенений, однако нос у них был вытянутым вширину. Почему — науке не известно.

Еще одна интересная черта Homo neanderthalensis — выступающий назад затылок. Причина такой особенности — большой мозг. У неандертальцев он весил до полутора килограммов. Для сравнения: у современных людей мозг имеет массу 1250-1350 граммов. Можно было бы предположить, что при таком размере мозга неандертальцы были очень умными и развитыми, однако установлено, что их культура была весьма примитивной.

Ученые считают, что причина разумности Homo sapiens — не в размере мозгов, а в эффективности их работы. Ум современных людей можно сравнить с микросхемами, которые в развитием технологий становятся все меньше, но обрабатывают все больше данных. Кстати, установлено, что главное отличие Homo neanderthalensis от Homo sapiens — в генах, отвечающих за определенные процессы в мозге.

РИА Новости

Где жили неандертальцы

Homo neanderthalensis населяли территории от современной Испании до Западной Азии. Главной областью их обитания была Европа, где их вид, как считается, и зародился. Примерно 60 тысяч лет назад неандертальцы стали расселяться на Ближний Восток, добрались до нынешней территории Израиля и, предположительно, проникли на север Африки. В пользу этой версии говорят некоторые не отличимые от неандертальской археологические культуры, обнаруженные на Черном континенте.

Помимо этого Homo neanderthalensis активно переселялись на восток и продвинулись как минимум до Алтая. В алтайских пещерах были обнаружены кости с неандертальской ДНК. Есть предположения, что неандертальцам удалось "переехать" в Монголию, однако точно это не известно.

Как жили неандертальцы

Неандертальцы были практически абсолютными хищниками. Доля мяса в их рационе была больше, чем у пещерных львов. Homo neanderthalensis охотились на крупных зверей, птиц, кроликов. Однако от веганского меню они тоже не отказывались — ели грибы, растительную пищу (финики, луковицы кувшинок, клубни) и даже варили кашу.

В испанской пещере Эль-Сидрон были обнаружены останки группы неандертальцев, которые, как показал анализ ДНК их зубного камня, употребляли в пищу только растения. Ученые считают, что эти древние люди были либо вегетарианцами, либо им пришлось на долгое время отказаться от мяса из-за неудач на охоте. В итоге группу неандертальцев-вегетарианцев съели их сородичи.

Для охоты неандертальцы, вероятно, использовали копья, каменные остроконечники и различные деревянные инструменты. Считается, что лука со стрелами у них еще не было, а копье они не метали, а вонзали в жертву с близкого расстояния. Анализ плечевых суставов представителей этого вида говорит о том, что они были не способны к дальнему метанию орудий.

По одной из версий, неандертальцы успупили место сапиенсам в ходе эволюции как раз по этой причине. Homo neanderthalensis умели сражаться только в ближнем бою и не могли метать оружие, тогда как сапиенсы были способны бросить в них какое-нибудь орудие издалека.

Основная часть известных науке останков неандертальцев была найдена в пещерах, но это не значит, что они жили только там. В пещерах неандертальцы прятались от дождя и устраивали зимовки, но постоянно находиться в таком сыром и холодном месте некомфортно. Считается, что чаще всего Homo neanderthalensis жили под навесами или просто на равнине. Поскольку эти древние люди были истинными хищниками, они не боялись зверей и не имели необходимости прятаться. Они выбирали для жизни места в районах миграции животных, чтобы было проще охотиться.

Археологические находки подтверждают, что неандертальцы умели разжигать костры, строить шалаши и заслоны от ветра и стелили шкуры на землю. Homo neanderthalensis умели использовать огонь в своих целях, но в отличие от Homo sapiens, не имели от него зависимости. Летом они могли обходиться без костров. Доказано, что неандертальцы ели в том числе сырое мясо.

Эти древние люди умели обрабатывать шкуры различными деревянными и костяными орудиями, после чего использовали их в качестве одежды и ковров. У неандертальцев были прообразы современных игл — чтобы сшивать шкуры вместе. Они пользовались нитками и веревками.

Археологами найдены выдолбленные из камня неандертальские чашки, в которых древние люди размалывали охру. Эту краску они могли использовать для украшения самих себя или, например, для раскрашивания деревьев.

Вероятно, никакого искусства у неандертальцев не было. Обнаружено крайне мало следов их творческой деятельности, и все они довольно примитивные. В основном, это насечки или наскальные пятна.

Homo neanderthalensis жили до 35–40 лет, редко до 45–50. Находки говорят о том, что такие древние люди умирали инвалидами. У них были онкологические заболевания, проблемы с зубами, множественные переломы. Найденные останки свидетельствуют о том, пожилые неандертальцы часто не имели кисти или руки целиком. Это указывает с одной стороны — на то, что жизнь неандертальцев была очень тяжелой, с другой — что они ухаживали за своими близкими.

Умерших неандертальцы хоронили. По анализу ДНК, взятому из коллективной могилы этих древних людей в Испании, видно, что все мужчины в группе были родственниками (братьями, дядями, племянниками друг другу). Найденные в этой же могиле женщины не состояли в к родстве с другими захороненными. Это значит, что между группами неандертальцев велся обмен женщинами, благодаря чему внутри вида достигалось генетическое разнообразие.

Куда делись неандертальцы

Существует около сотни различных версий исчезновения неандертальцев — от заражения вирусами до концепции о том, что они посъедали друг друга. Другая возможная причина — гибель из-за климатических изменений при оледенении или при извержении вулкана.

Некоторые исследователи полагают, что Homo neanderthalensis наряду со многими животными и растениями стали жертвами сильного ультрафиолетового излучения, которое было вызвано ослаблением магнитного поля Земли около 42 тысяч лет назад.

Ряд версий объясняет исчезновение неандертальцев их взаимодействием с людьми современного типа. Homo neanderthalensis могли быть вытеснены сильными конкурентами с удобных для жизни территорий и проиграть им в борьбе за еду и другие ресурсы. Кроме того, неандертальцы могли быть физически истреблены более успешными и перспективными представителями рода Homo. Так, по мнению антрополога Ричарда Клейна, причиной исчезновения неандертальцев стал геноцид, однако археологические находки пока не подтверждают эту гипотезу.