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25 минут назад

Business Insider: при залитии ноутбука водой следует раскрыть его и поставить «горкой»

Газета.Ru

Залитый водой ноутбук можно спасти от поломки, если действовать быстро, сообщает Business Insider. Одной из рекомендаций портала в случае такого инцидента является отключение устройства от сети, а затем раскрытие ноутбука и его установка на плоскую поверхность в виде «горки» или перевернутой буквы «V».

Как спасти залитый водой ноутбук
Фото: Dave JohnsonDave Johnson

«В таком положении любая жидкость, которая успела затечь внутрь, будет вытекать из клавиатуры, отверстий для вентиляции и швов. Оставьте его в такой позиции, давая возможность воде самой найти путь наружу. Если вода вытекает, своевременно вытирайте ее», — советует BI.

Для сушки ноутбука предлагается использовать впитывающие салфетки или бумажные полотенца, а для мелких деталей и отверстий хорошо подойдут ватные палочки.

После того, как вся вода стечет, портал предлагает снять крышку ноутбука и вытащить аккумулятор, если он является съемным — в таком случае его тоже необходимо просушить дополнительно. При возможности можно достать другие комплектующие для точечной просушки. Если такой возможности нет, или на них стоят пломбы, остается только отвезти устройство в сервисный центр для диагностики возможных проблем, связанных с залитием.

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