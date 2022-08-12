Как превратить старый ноутбук в бодрый Chromebook: инструкция

Старые ноутбуки и персональные компьютеры обречены собирать пыль из-за того, что слабое железо не вытягивает системные требования последних версий Windows — а значит, и программ, написанных для нее. По крайней мере, так было раньше. Сейчас устаревшие машины могут получить вторую жизнь благодаря ChromeOS Flex: легкой операционной системе Google, которая превратит допотопный компьютер в функциональное устройство для работы или учебы.

Фото: Google Google

Чем ChromeOS Flex отличается от Windows

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ChromeOS Flex — это облегченная версия базовой ChromeOS. Она не поддерживает приложения для Android, но без проблем работает с онлайн-сервисами Google, вроде «Диска», «Документов» и почты. Кроме того, программисты и компьютерные инженеры нередко используют ChromeOS для электронных проектов. На операционной системе также можно заниматься интернет-серфингом и пользоваться стриминговыми платформами, такими как Netflix, YouTube или GeForce Now для облачного гейминга.

Что нужно для установки ChromeOS Flex

Процесс установки ChromeOS Flex практически не отличается от аналогичной процедуры для Windows, но, как обычно, желательно заранее проверить, что все необходимое под рукой. Вот список предметов, которые вам понадобятся.

Ноутбук или ПК на 64-битном процессоре.

4 ГБ оперативной памяти.

16 ГБ свободного места на жестком диске.

USB-накопитель емкостью не менее 8 ГБ.

ПК, на котором можно запустить браузер Google Chrome.

Если ни один из пунктов выше не вызывает проблем, то последний шаг перед установкой операционной системы — это создание загрузочного диска. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Как создать загрузочный диск ChromeOS Flex

Откройте браузер Google Chrome — не обязательно на том компьютере, на который вы собираетесь поставить ChromeOS Flex.

Перейдите в интернет-магазин Chrome и скачайте официальную утилиту восстановления Chromebook.

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Откройте меню расширений (иконка мозаики), нажмите на три точки напротив утилиты восстановления Chromebook и выберите опцию «Управление расширениями».

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Проверьте, что расширение включено. Если нет, то кликните на кнопку справа, чтобы включить его.

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Затем вернитесь в меню расширений и нажмите на утилиту восстановления Chrome, чтобы запустить установщик.

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На экране появится окно утилиты — нажмите «Начать».

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После этого установщик предложит вам выбрать модель Chromebook. Ничего не пишите в текстовую строку — вместо этого нажмите «Выберите модель из списка».

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Нажмите на выпадающие меню. Выберите Google ChromeOS Flex (в первом) и ChromeOS Flex (во втором), после чего нажмите «Продолжить».

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Подключите USB-накопитель к компьютеру, затем выберите его в выпадающем списке.

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После того, как вы нажмете «Создать», утилита начнет загрузку необходимых файлов. Когда все будет готово, установщик оповестит вас — нажмите «Ок», чтобы закрыть окно.

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Как установить Chrome OS Flex

Подключите загрузочный USB-накопитель к компьютеру, на который вы хотите поставить ОС, и перезагрузите его.

Во время перезагрузки системы, когда на экране вновь появится изображение, вам нужно быстро войти в системные настройки BIOS. На большинстве компьютеров это делается нажатием клавиши Delete или F2 — чтобы не упустить момент, начните нажимать на них сразу же после перезагрузки. Не переживайте, если с первой попытки не получится: просто перезагрузите ПК и попробуйте еще раз.

Если вы все сделали правильно, на экране появятся настройки BIOS — вам нужно отыскать пункт, отвечающий за устройства загрузки. Он может называться Boot, Boor order, Boot sequence или Boot option priority. Также обратите внимание, что на данном этапе мышь может не работать: возможно, вам придется перемещаться по меню при помощи клавиатуры.

Открыв настройки загрузки, вы увидите пронумерованный список устройств. Выберите первую строку и поменяйте обозначенный там диск на установочный USB-накопитель.

Некоторые материнские платы позволяют открывать настройки загрузки без входа в BIOS. Во время перезагрузки попробуйте нажимать F8 вместо Delete или F2 — это сэкономит немного времени.