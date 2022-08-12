В Европе решили отказаться от российских "Союзов"

"Я бы сказал, мы обсуждаем два с половиной варианта. Ясно, что один из них - это SpaceX. Другой, возможно, Япония", - сказал Ашбахер.

Он добавил, что альтернативу "Союзам" ищут также в Индии. По словам Ашбахера, речь идет о зондирующих переговорах и "любое запасное решение будет временным".

Европейское космическое агентство 28 февраля сообщило, что рассматривает возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". В агентстве указали, что будут изучать возможность предоставления услуг запуска, в частности на основе систем, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, и будущих ракет-носителей Vega C и Ariane 6. Первый полет новой ракеты тяжелого класса Ariane 6, которая придет на замену Ariane 5, состоится не раньше середины 2023 года.