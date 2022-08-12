В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

ЕКА обсуждает со SpaceX возможность замены российских "Союзов"

ТАССиещё 2

Европейское космическое агентство (ЕКА) рассматривает возможность использования ракет-носителей SpaceX вместо российских "Союзов", идут предварительные технические обсуждения с американской компанией. Об этом генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил в пятницу агентству Reuters.

В Европе решили отказаться от российских "Союзов"
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Я бы сказал, мы обсуждаем два с половиной варианта. Ясно, что один из них - это SpaceX. Другой, возможно, Япония", - сказал Ашбахер.

Он добавил, что альтернативу "Союзам" ищут также в Индии. По словам Ашбахера, речь идет о зондирующих переговорах и "любое запасное решение будет временным".

"Мы анализируем техническую совместимость, но пока не запрашивали коммерческое предложение", - сказал генеральный директор ЕКА.

Хоть какое-то сотрудничество: NASA и Роскосмос подписали договор о перекрестных полетах

Европейское космическое агентство 28 февраля сообщило, что рассматривает возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". В агентстве указали, что будут изучать возможность предоставления услуг запуска, в частности на основе систем, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, и будущих ракет-носителей Vega C и Ariane 6. Первый полет новой ракеты тяжелого класса Ariane 6, которая придет на замену Ariane 5, состоится не раньше середины 2023 года.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители