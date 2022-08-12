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30 минут назад

Роскосмос установил рекорд по количеству одновременно запущенных российских спутников

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Рекорд по количеству российских спутников, запущенных одновременно, установил Роскосмос 9 августа. Об этом в пятницу сообщили в госкорпорации.

Роскосмос установил рекорд по количеству одновременно запущенных спутников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все малые космические аппараты, запущенные с космодрома Байконур 9 августа с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских аппаратов стал рекордным в истории российской ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.

На орбиту были выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

В госкорпорации отметили, что 16 научно-образовательных наноспутников формата CubeSat 3U были созданы в рамках проекта Space-Pi, организатором которого выступил Фонд содействия инновациям при поддержке Роскосмоса, Российского движения школьников и других организаций. Проект посвящен разработке и производству малых космических аппаратов на отечественных спутниковых платформах и формированию на орбите группировки в составе около 100 наноспутников формата CubeSat 3U для создания инфраструктуры по вовлечению школьников в научно-техническое творчество в области космических технологий.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", иранским спутником "Хайям" и 16 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Байконур 9 августа в 08:52 мск.

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