Роскосмос установил рекорд по количеству одновременно запущенных спутников

Рекорд по количеству российских спутников, запущенных одновременно, установил Роскосмос 9 августа. Об этом в пятницу сообщили в госкорпорации.
"Все малые космические аппараты, запущенные с космодрома Байконур 9 августа с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских аппаратов стал рекордным в истории российской ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.
На орбиту были выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.
В госкорпорации отметили, что 16 научно-образовательных наноспутников формата CubeSat 3U были созданы в рамках проекта Space-Pi, организатором которого выступил Фонд содействия инновациям при поддержке Роскосмоса, Российского движения школьников и других организаций. Проект посвящен разработке и производству малых космических аппаратов на отечественных спутниковых платформах и формированию на орбите группировки в составе около 100 наноспутников формата CubeSat 3U для создания инфраструктуры по вовлечению школьников в научно-техническое творчество в области космических технологий.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", иранским спутником "Хайям" и 16 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Байконур 9 августа в 08:52 мск.