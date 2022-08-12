Роскосмос установил рекорд по количеству одновременно запущенных спутников

"Все малые космические аппараты, запущенные с космодрома Байконур 9 августа с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских аппаратов стал рекордным в истории российской ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что 16 научно-образовательных наноспутников формата CubeSat 3U были созданы в рамках проекта Space-Pi, организатором которого выступил Фонд содействия инновациям при поддержке Роскосмоса, Российского движения школьников и других организаций. Проект посвящен разработке и производству малых космических аппаратов на отечественных спутниковых платформах и формированию на орбите группировки в составе около 100 наноспутников формата CubeSat 3U для создания инфраструктуры по вовлечению школьников в научно-техническое творчество в области космических технологий.