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55 минут назад

В России перед учебным годом выросли продажи ноутбуков

Говорит Москва

Чаще всего родители покупают детям компьютеры стоимостью от 27 до 35 тысяч рублей.

В России перед учебным годом выросли продажи ноутбуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сравнению с началом июля спрос увеличился в 3,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Там уточнили, что интерес к планшетам вырос на 98%, к смартфонам — на 130%.

Популярностью у россиян пользуются бренды из Китая, Кореи и Тайваня. Ноутбуки чаще всего приобретают от компаний Lenovo, Aсer и Asus, среди планшетов лидируют Huawei, Digma и Teclast. Среди смартфонов родители в основном выбирают Xiaomi, Realme и Samsung.

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