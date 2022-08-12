В России перед учебным годом выросли продажи ноутбуков

Чаще всего родители покупают детям компьютеры стоимостью от 27 до 35 тысяч рублей.

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По сравнению с началом июля спрос увеличился в 3,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Там уточнили, что интерес к планшетам вырос на 98%, к смартфонам — на 130%.