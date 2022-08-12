В Сети повышение цен на iPhone 14 Pro назвали вымогательством

Пользователи интернета остались возмущены новостью о том, что смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подорожают относительно прошлогодних аналогичных моделей. На это обратил внимание портал Gadget Tendency.

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В пример были приведены несколько комментариев от негодующих фанатов бренда.

«Они становятся все дороже и дороже вне зависимости от того, хочешь ты их покупать или нет», — написал один комментатор.

«Это какое-то вымогательство», — согласился второй. «[Тим] Кук, кажется, чувствует, что у всех осталось мало денег, и хочет, чтобы мы сэкономили», — гласит еще один комментарий.

Однако нашлись и те, кто воспринял новость о повышении цены с радостью — перекупщики.

«Осталось лишь дождаться релиза iPhone 14 в сентябре. Самое лучшее время, чтобы подзаработать», — заявил один из реселлеров, добавив, что смог выручить свыше $44 тыс. в первые два месяца после выхода iPhone 13 на перепродаже.