Может ли смартфон размагнитить банковскую карту

Россияне, которые носят банковскую карту в чехле от смартфона, ничем не рискуют, заявил в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. По его словам, информация о том, что мобильное устройство может размагнитить «пластик» не соответствует действительности.

«К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита», — объяснил IT-эксперт.

Он добавил, что электромагнитное излучение современных смартфонов достаточно низкое, чтобы никак не вредить банковской карте. Однако носить ее в чехле смартфона все же имеет свои минусы — если вы потеряете личный гаджет, то злоумышленник быстро получит доступ ко всем вашим финансам.