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1 час назад

IT-эксперт Кашкин: смартфон не способен размагнитить банковскую карту, это миф

Газета.Ru

Россияне, которые носят банковскую карту в чехле от смартфона, ничем не рискуют, заявил в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. По его словам, информация о том, что мобильное устройство может размагнитить «пластик» не соответствует действительности.

Может ли смартфон размагнитить банковскую карту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита», — объяснил IT-эксперт.

Он добавил, что электромагнитное излучение современных смартфонов достаточно низкое, чтобы никак не вредить банковской карте. Однако носить ее в чехле смартфона все же имеет свои минусы — если вы потеряете личный гаджет, то злоумышленник быстро получит доступ ко всем вашим финансам.

Кроме того, на работоспособность карты могут влиять другие факторы — так, не стоит ее сгибать, мочить или подвергать воздействию слишком высоких или слишком низких температур.

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