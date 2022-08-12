В Россию возобновились официальные поставки смартфонов

Смартфоны французского бренда Wiko появились на прилавках российских магазинов, сообщают «Известия».

Фото: Wiko Wiko

Сообщается, что бренд принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Гаджеты можно приобрести в сети объединенного ретейлера «М. Видео — Эльдорадо». Также до конца августа смартфоны появятся и в сети «Мегафон».

Как заявила представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева, Wiko стал первым новым брендом смартфонов, официально появившимся на российском рынке с февраля.

По информации издания, появление Wiko на российском рынке свидетельствует о замещении продукции мировых брендов, отказавшихся работать в России, на товары китайских производителей.