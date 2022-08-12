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51 минуту назад

Официальные поставки смартфонов в Россию возобновились впервые с февраля

Газета.Ruиещё 6

Смартфоны французского бренда Wiko появились на прилавках российских магазинов, сообщают «Известия».

В Россию возобновились официальные поставки смартфонов
Фото: WikoWiko

Сообщается, что бренд принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Гаджеты можно приобрести в сети объединенного ретейлера «М. Видео — Эльдорадо». Также до конца августа смартфоны появятся и в сети «Мегафон».

Как заявила представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева, Wiko стал первым новым брендом смартфонов, официально появившимся на российском рынке с февраля.

По информации издания, появление Wiko на российском рынке свидетельствует о замещении продукции мировых брендов, отказавшихся работать в России, на товары китайских производителей.

Ранее пользователи интернета остались возмущены новостью о том, что смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подорожают относительно прошлогодних аналогичных моделей.

Наука и техника,Валерий Андреев,М.Видео,Мегафон,
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