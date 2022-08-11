В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
18 минут назад

Китай запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат

Свободная пресса

Китай успешно запустил с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе страны, многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» (Long March-2F).

Китай запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат
Фото: ReutersReuters

Пробыв некоторое время на орбите, космический аппарат вернётся на заданное место посадки в Китае. При этом, согласно плану, в ходе полёта он будет заниматься тестированием технологий многоразового использования и технологий обслуживания на орбите, предоставляя техническую поддержку для мирного освоения космического пространства.

Этот запуск стал уже 18-м по счёту для ракет-носителей «Чанчжэн-2F», пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

Как ранее сообщала «Свободная пресса», в городе Вэньчан островной провинции Хайнань (Южный Китай) началось строительство нового космодрома, который будет первым космодромом в Поднебесной для коммерческих космических запусков.

Согласно плану, он должен стать ориентированным на рынок объектом мирового класса, который позволит в дальнейшем расширить возможности Китая по запуску коммерческих ракет-носителей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители