Китай запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат

Китай успешно запустил с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе страны, многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» (Long March-2F).

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Пробыв некоторое время на орбите, космический аппарат вернётся на заданное место посадки в Китае. При этом, согласно плану, в ходе полёта он будет заниматься тестированием технологий многоразового использования и технологий обслуживания на орбите, предоставляя техническую поддержку для мирного освоения космического пространства.

Этот запуск стал уже 18-м по счёту для ракет-носителей «Чанчжэн-2F», пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

Как ранее сообщала «Свободная пресса», в городе Вэньчан островной провинции Хайнань (Южный Китай) началось строительство нового космодрома, который будет первым космодромом в Поднебесной для коммерческих космических запусков.