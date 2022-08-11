В Китае раскрыли подробности о новом вирусе

Ученые из Пекинского Института микробиологии и эпидемиологии выпустили отчет по вирусу Ланъя, в нем они подробно описали его симптомы. Текст их работы опубликован в The New England Journal of Medicine.

Фото: Reuters Reuters

На момент публикации в Китае удалось выявить 35 случаев заражения вирусом. Все пациенты оказались жителями провинций Шаньдун и Хэнань, большинство из них занимались фермерством. Заболеванию дали название Langya henipavirus или LayV.

Проведя исследование, ученым удалось выяснить, что природным резервуаром патогена являются землеройки. Среди симптомов они выделили лихорадку, усталость, кашель, тошноту и головные боли. В редких случаях у пациентов также развивались аномалии клеток крови и находили нарушения функций печени и почек. Летальных исходов пока зафиксировано не было. Кроме того никто из членов семей пациентов не заразился вирусом, что может означать, что Ланъя не передается от человека к человеку.