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33 минуты назад

В Китае раскрыли подробности о новом вирусе Ланъя

Елена Прошина

Ученые из Пекинского Института микробиологии и эпидемиологии выпустили отчет по вирусу Ланъя, в нем они подробно описали его симптомы. Текст их работы опубликован в The New England Journal of Medicine.

В Китае раскрыли подробности о новом вирусе
Фото: ReutersReuters

На момент публикации в Китае удалось выявить 35 случаев заражения вирусом. Все пациенты оказались жителями провинций Шаньдун и Хэнань, большинство из них занимались фермерством. Заболеванию дали название Langya henipavirus или LayV.

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Проведя исследование, ученым удалось выяснить, что природным резервуаром патогена являются землеройки. Среди симптомов они выделили лихорадку, усталость, кашель, тошноту и головные боли. В редких случаях у пациентов также развивались аномалии клеток крови и находили нарушения функций печени и почек. Летальных исходов пока зафиксировано не было. Кроме того никто из членов семей пациентов не заразился вирусом, что может означать, что Ланъя не передается от человека к человеку.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом 74.ru отметил, что если описанные китайскими учеными симптомы и нюансы протекания заболевания верны, то опасаться новой пандемии не стоит. По его словам, Ланъю нельзя рассматривать в качестве очередного COVID-19.

Наука и техника,Николай Крючков,
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