Xiaomi представила Pro-версию самого популярного планшета этого года

Компания Xiaomi презентовала планшет Mi Pad 5 Pro 12.4. Он позиционируется как бизнес-гаджет, по факту же это просто несколько улучшенный Mi Pad 5 Pro — с большей диагональю и некоторыми другими изменениями, пишет ixbt.com.

Фото: Xiomi Xiomi

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 оснащен экраном IPS c диагональю 12,4 дюйма и разрешением 2560 на 1600 пикселей. Максимальная кадровая частота — 120 Гц. Экран поддерживает HDR10.

Аппаратная платформа — такая же, как у предыдущей версии гаджета — Qualcomm Snapdragon 870. Зато Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 получил батарею с увеличенной емкостью — 10 000 мА·ч. Максимальная мощность зарядки — 67 Вт.

Еще одно важное изменение заключается в том, что устройство имеет фронтальную камеру, в которой применяется датчик с разрешением 20 Мп. Как утверждают в Xiomi, это позволяет получить более качественное изображение, чем картинки с камеры

iPad Pro.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 также оснащен портом USB 3.2 Gen 1 с поддержкой вывода видеосигнала. Он может быть использован как дополнительный экран вместе с ноутбуком или персональным компьютером.