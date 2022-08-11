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34 минуты назад

Созданный в России ИИ позволит людям разговаривать с холодильниками

Мария Иванова

Пермская компания "Промобот" разработала универсальную платформу разговорного искусственного интеллекта Promobot Nested Chat, которую можно установить в любое устройство, имеющее микрофон и динамик. Об этом сообщает ixbt.com.

Созданный в России ИИ позволит людям разговаривать с холодильниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новая технология позволяет улучшить взаимодействие техники с пользователем. Фактически она позволяет сделать говорящими автомобили и бытовые приборы, включая холодильники. Система умеет распознавать печатный текст, разговорную речь, а также жесты.

Ожидается, что система найдет применение на сайтах с высокой посещаемостью — например, в интернет-магазинах и онлайн-сервисах. ИИ понимает контекст запросов и способен оказать помощь клиентам. Система располагает набором сценариев ведения разговора и позволяет автоматизировать коммуникации..

«Диалоговая платформа понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ. В ходе работы решение определяет тему обращения, основные и дополняющие запросы», — рассказали в компании "Промобот".

Эта фирма занимается разработкой диалоговых систем с 2015 года. Ее продукция может быть интегрирована в мессенджеры, умные колонки и CRM-системы.

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