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9 минут назад

Xiaomi представила Mix Fold 2 — самый тонкий смартфон с гибким экраном

Мария Иванова

На онлайн-презентации компания Xiaomi официально представила Xiaomi Mix Fold 2 — флагманский смартфон с гибким экраном. По словам производителя, толщина корпуса устройства составит всего 5,4 мм, что делает Mix Fold 2 самым тонким телефоном своего класса в мире.

Xiaomi представила Mix Fold 2 — самый тонкий смартфон с гибким экраном
Фото: XiaomiXiaomi

Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 12 ГБ в зависимости от версии, запас встроенной памяти — от 128 до 512 ГБ. Mix Fold 2 оснащен двумя 120-герцовыми OLED-экранами с разрешением 2480 х 1860: диагональ внутреннего составит 8,02 дюйма, тогда как внешнего — 6,56. Блок камер насчитывает четыре объектива: основной (50 мп), широкоугольный (13 Мп), телеобъектив (8 Мп) и фронтальный (12 Мп).

Xiaomi Mix Fold 2 поступит в продажу только на китайском рынке. Информации о релизе в других странах и даты выхода пока нет.

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