Xiaomi представила Mix Fold 2 — самый тонкий смартфон с гибким экраном

На онлайн-презентации компания Xiaomi официально представила Xiaomi Mix Fold 2 — флагманский смартфон с гибким экраном. По словам производителя, толщина корпуса устройства составит всего 5,4 мм, что делает Mix Fold 2 самым тонким телефоном своего класса в мире.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 12 ГБ в зависимости от версии, запас встроенной памяти — от 128 до 512 ГБ. Mix Fold 2 оснащен двумя 120-герцовыми OLED-экранами с разрешением 2480 х 1860: диагональ внутреннего составит 8,02 дюйма, тогда как внешнего — 6,56. Блок камер насчитывает четыре объектива: основной (50 мп), широкоугольный (13 Мп), телеобъектив (8 Мп) и фронтальный (12 Мп).