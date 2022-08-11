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16 минут назад

SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, сообщает СМИ.

SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников
Фото: ReutersReuters

Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопасности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

Также Пентагон продолжает сертификацию ULA для использования разрабатываемой ею ракеты-носителя Vulcan с двигателем американского производства.

Наука и техника,SpaceX,Пентагон,
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