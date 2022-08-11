SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, сообщает СМИ.

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Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопасности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».