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14 минут назад

Цена на смартфон iPhone 13 mini в России упала на 20% Источник: https://fbm.ru/novosti/computers/cena-na-smartfon-iphone-13-mini-v-rossii-upala-na-20.html

FBM.ru

Модель Apple iPhone 13 mini в российской рознице значительно снизилась в цене, передает портал Hi-Tech Mail.Ru. Если во время запуска продаж смартфон оценивался в 69 990 рублей, то теперь его можно приобрести в интернет-магазинах за 50 000 – 55 000 рублей. Разница от первоначальной цены составляет более 20 процентов, отмечает источник.

Цена на смартфон iPhone 13 mini в России упала на 20% Источник: https://fbm.ru/novosti/computers/cena-na-smartfon-iphone-13-mini-v-rossii-upala-na-20.html
Фото: fbm.rufbm.ru

Версию iPhone 13 mini впервые представили в прошлом году. Согласно предварительным сведениям, это будет последний представитель линейки mini от американского бренда Apple. Всему виной оказалась его малая популярность среди покупателей. В текущем году на смену mini, по данным инсайдеров, придет 6,7-дюймовый iPhone 14 Max. Его особенностью будет большой дисплей, однако по наполнению он будет идентичен базовой версии iPhone 14.

В начале августа на российском рынке также упал в цене прошлогодний iPhone 13 Pro. Появившийся в продаже в конце сентября прошлого года мобильный гаджет на старте предлагался по цене от 100 тысяч рублей, но стал доступен менее чем за 75 тысяч рублей.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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