Цена на смартфон iPhone 13 mini в России упала на 20% Источник: https://fbm.ru/novosti/computers/cena-na-smartfon-iphone-13-mini-v-rossii-upala-na-20.html

Модель Apple iPhone 13 mini в российской рознице значительно снизилась в цене, передает портал Hi-Tech Mail.Ru. Если во время запуска продаж смартфон оценивался в 69 990 рублей, то теперь его можно приобрести в интернет-магазинах за 50 000 – 55 000 рублей. Разница от первоначальной цены составляет более 20 процентов, отмечает источник.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Версию iPhone 13 mini впервые представили в прошлом году. Согласно предварительным сведениям, это будет последний представитель линейки mini от американского бренда Apple. Всему виной оказалась его малая популярность среди покупателей. В текущем году на смену mini, по данным инсайдеров, придет 6,7-дюймовый iPhone 14 Max. Его особенностью будет большой дисплей, однако по наполнению он будет идентичен базовой версии iPhone 14.