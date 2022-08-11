Осенью в России представят мощный недорогой смартфон Infinix

Недорогой и мощный смартфон Infinix NOTE 12 Pro 4G официально появится на полках российских магазинов уже в середине сентября, о чем Ferra.ru рассказал источник в российском ритейле. Напомним, что это первый в мире смартфон с процессором MediaTek Helio G99.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В начале осени Infinix планирует выпустить на российский рынок еще несколько новинок. По слухам, один из смартфонов будет оснащен 6 нм Helio G99, и станет первым устройством в России с таким процессором. На текущий момент в продуктовом ряду, опубликованном на глобальном сайте компании, есть только одна модель с указанным процессором – NOTE 12 PRO. Предполагается, что именно она приедет к нам осенью. Источник в российском ритейле

Helio G99 изготовлен по 6-нм техпроцессу TSMC, также он оснащён двумя большими ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2.

FullHD AMOLED дисплей у смартфона 6,7-дюймовый. NOTE 12 Pro 4G оснащен двойными стереодинамиками, батареей на 5000 мАч и камерой на 108 Мп. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а флэш-памяти доступно 256 ГБ.