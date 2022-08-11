Пять мобильных приложений для снятия стресса

После насыщенного рабочего дня порой тяжело просто взять и расслабиться, даже если энергии совсем ни на что не осталось. Если вы не хотите проводить очередной вечер перед телевизором или в Интернете, «РБК Тренды» подготовило список приложений, которые помогут вам снять стресс, успокоиться и разложить эмоции по полочкам — мы выбрали лучшие из них.

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Headspace — это интерактивный справочник по медитации, который содержит множество различных практик, советов и упражнений. Они разделены на категории: одни помогают освоить базовые принципы медитации, другие направлены на снижение стресса и тревожности, третьи помогают выработать здоровый режим сна и питания. Каждый пункт сопровождается полезными текстами, инструкциями и аудиодорожками — иногда музыкой, иногда устными пояснениями по тем или иным вопросам. Первые семь дней приложением можно пользоваться бесплатно, но после этого Headspace попросит оформить платную подписку.

Headspace

Daily Yoga — отличное приложение-компаньон для занятий йогой вне зависимости от вашего уровня. Оно предлагает планы тренировок и обучающие семинары как для новичков, так и для опытных гуру на основе типа телосложения и желаемой частоты сессий. Кроме того, Daily Yoga ведет статистику ваших тренировок и объединяет пользователей в сообщество, где можно обсуждать свой прогресс, делиться впечатлениями или спросить о совете. Бесплатная версия приложения предлагает 45 разных курсов йоги — остальные открываются при оплате подписки.

Daily Yoga

Loóna — довольно необычное приложение для здорового режима сна. Каждый вечер перед сном оно открывает пользователю доступ к т.н. слипскейпу: интерактивной истории, которая сочетает в себе мягкую музыку, закадровый голос и приятный видеоряд. Попутно пользователю нужно выполнять простые задания — например, отыскивать и раскрашивать предметы, появляющиеся на экране. Loóna насчитывает множество разных историй, тем и настроений, призванных успокоить вас и настроить на нужный лад перед сном. Бесплатной версией приложения можно пользоваться неделю, после этого — по платной подписке.

Loona Inc

Thera предлагает заниматься личной терапией при помощи четырех специальных дневников. Первый хранит ваши воспоминания о благодарности, во второй нужно записывать желания, третий посвящен страхам, четвертый — повседневным эмоциям. На основе ваших записей приложение будет предлагать различные вопросы, которые помогают пользователю чуть лучше разобраться в самом себе. К сожалению, Thera не предусматривает бесплатный пробник: приложение работает только по подписке.

Sintylapse

В Colorfy можно расслабиться при помощи знакомой методики из детства — картинок-раскрасок. Цветы, портреты, мандалы, различные узоры, животные, орнаменты: достаточно лишь выбрать подходящий рисунок и заполнить его красками. А если вы не найдете что-то на свой вкус в библиотеке предложения, то можно нарисовать и раскрасить собственную картинку. Правда, в бесплатной версии доступен ограниченный набор изображений и цветов — оставшиеся открываются после оформления подписки.