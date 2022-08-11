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57 минут назад

Хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после признания РФ "спонсором терроризма"

Газета.Ru

Официальный сайт сейма Латвии упал в результате хакерской атаки. Ответственность за нее взяли на себя пророссийские хакеры из группировки Killnet.

Хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после заявления против РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сейм Латвии — мы, Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма!» — говорится в сообщении хакеров, опубликованном в официальном Telegram-канале группировки.

Буквально накануне до перебоев в работе сайта стало известно, что Сейм Латвии на заседании 11 августа принял заявление о признании России государством-спонсором терроризма. Кроме того, парламентарии призвали другие страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ и усилить санкции. На момент написания новости сайт Сейма остается нерабочим.

Кроме того, 11 августа Killnet обнародовала подтверждение взлома сайта американского производителя вооружений Lockheed Martin.

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — указано в сообщении.

Пророссийская группировка хакеров Killnet в прошлом объявила войну Anonymous и 10 странам, которые, по их мнению, ведут антироссийскую политику. Ранее «Газета.Ru» публиковала интервью с основателем Killnet, который рассказал, когда в кибервойне появятся первые человеческие жертвы.

Наука и техника,Anonymous,ЕС,
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