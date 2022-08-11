Хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после заявления против РФ

Официальный сайт сейма Латвии упал в результате хакерской атаки. Ответственность за нее взяли на себя пророссийские хакеры из группировки Killnet.

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«Сейм Латвии — мы, Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма!» — говорится в сообщении хакеров, опубликованном в официальном Telegram-канале группировки.

Буквально накануне до перебоев в работе сайта стало известно, что Сейм Латвии на заседании 11 августа принял заявление о признании России государством-спонсором терроризма. Кроме того, парламентарии призвали другие страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ и усилить санкции. На момент написания новости сайт Сейма остается нерабочим.

Кроме того, 11 августа Killnet обнародовала подтверждение взлома сайта американского производителя вооружений Lockheed Martin.

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — указано в сообщении.