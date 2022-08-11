Представлен умный стол со встроенным OLED-экраном и собственной ОС

Компания Lumina представила умный стол Lumina Desk, который производитель позиционирует как «идеальное рабочее пространство для продуктивной работы». Информация о девайсе размещена на официальном сайте компании.

Фото: getlumina.com getlumina.com

Отличительной особенностью смарт-стола является встроенный в корпус OLED-дисплей, который будет располагаться примерно между монитором и клавиатурой пользователя. На этом дисплее можно расположить виджеты, уведомления из социальных сетей, рыночные котировки и любую другую информацию, которая покажется релевантной владельцу стола.

Работает Lumina Desk на базе собственной операционной системы Lumina OS, совместимой как с Windows, так и с macOS. На всей поверхности стола можно заряжать гаджеты беспроводным методом мощностью до 200 Вт. Также стол оснащен шестью портами USB-C.

Стоимость умного стола пока не раскрывается, но на сайте уже можно сделать резерв на устройство, как только оно будет готово к релизу.