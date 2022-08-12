Найдено новое доказательство теории формирования Луны

Геофизики из Цюрихского университета нашли новые доказательства того, что Луна когда-то была частью Земли. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Согласно части гипотез о возникновении Луны, она образовалась из вещества, отделившегося от молодой Земли по тем или иным причинам — например, после столкновения с гипотетическим объектом размером с Марс около 4,5 млрд лет назад.

Чтобы проверить эту версию, ученые при помощи масс-спектрометра изучили химический состав шести лунных метеоритов, извлеченных из льдов Антарктиды. Эти осколки попадают на Землю в результате столкновения Луны с другими космическими телами.