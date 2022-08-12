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2 часа назад

Геофизики доказали, что Луна была частью древней Земли

Газета.Ruиещё 2

Геофизики из Цюрихского университета нашли новые доказательства того, что Луна когда-то была частью Земли. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Найдено новое доказательство теории формирования Луны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно части гипотез о возникновении Луны, она образовалась из вещества, отделившегося от молодой Земли по тем или иным причинам — например, после столкновения с гипотетическим объектом размером с Марс около 4,5 млрд лет назад.

Чтобы проверить эту версию, ученые при помощи масс-спектрометра изучили химический состав шести лунных метеоритов, извлеченных из льдов Антарктиды. Эти осколки попадают на Землю в результате столкновения Луны с другими космическими телами.

В результате анализа ученые обнаружили, что изотопы благородных газов гелия и неона, содержащиеся в лунных метеоритах, совпадают с изотопами, обнаруженными в солнечном ветре (потоке ионизированных частиц). По словам ученых, лунные породы никогда не подвергались его воздействию. Это вместе с характерной концентрацией изотопа аргона подтверждает теорию о том, что эти вещества были унаследованы от Земли.

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