Пять скрытых функций Google Maps, о которых вы могли не знать

Google Maps уже много лет считается одной из лучших инструментов для навигации, причем не важно, какой платформой вы пользуетесь. Помимо широкого набора повседневных функций, вроде прокладки маршрутов, приложение также насчитывает ряд скрытых или неочевидных инструментов, которые тоже могут пригодиться. Сегодня мы расскажем о пяти из них.

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Измерение расстояний

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Если вы планируете пешую прогулку, то неплохо было бы заранее проверить, далеко ли придется идти. К счастью, Google Maps имеет встроенный измеритель расстояний, доступный как на ПК, так и на мобильных платформах. Выберите нужную вам локацию и нажмите на нее правой клавишей мыши (или нажмите и удерживайте на телефоне), а затем выберите опцию «Измерить расстояние» — она будет отмечена значком линейки. После этого на экране появится черный указатель: передвиньте его в другую точку, и он покажет расстояние между пунктами. Подобным образом можно сравнить расстояния между десятью пунктами.

Важно! Чтобы замерить дистанцию между пунктами, выбирайте на карте именно локацию (улицу, дорогу и так далее) — не организацию.

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Добавление нескольких пунктов назначения

Не все поездки проходят по ровному пути из точки А в точку Б, однако разработчики Google Maps предусмотрели этот момент. Чтобы добавить дополнительный пункт назначения, выберите нужное место на карте и нажмите «Маршрут». После этого нажмите на значок трех точек в правом верхнем углу экрана и выберите опцию «Добавить остановку». Приложение разрешает менять порядок остановок и показывает примерное время в пути для каждой. Но имейте ввиду, что эта функция доступна только для пеших прогулок и автомобильного движения — общественный транспорт в список не входит.

Путешествия во времени

В Google Street View не так давно появилась скрытая функция, которая позволяет взглянуть на старые снимки улиц, сделанные в прошлом. Чтобы посмотреть на них, выберите локацию для Street View и нажмите на дату в правом верхнем углу: приложение покажет вам список доступных временных периодов. Таким образом можно изучить, как менялась та или иная улица от 2008 года до наших дней.

Навигация инкогнито

Хотите куда-либо добраться так, чтобы Google об этом не знал? Нажмите на иконку пользователя в мобильном Google Maps и выберите опцию «Включить режим инкогнито» — она работает точно так же, как аналогичная фича для браузера Chrome. Конечно, эта функция не сделает вас абсолютно невидимым для алгоритмов, но как минимум скроет локацию в поисковой истории. Не забудьте выключить режим инкогнито, когда он будет не нужен!

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