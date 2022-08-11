Новые Boeing 787 Dreamliner проверят с особым тщанием

ATO.ru — Boeing возобновил поставки широкофюзеляжных самолетов Boeing 787, получив одобрение Федеральной авиационной администрации США (FAA) спустя 21 месяц простоя. Первый Dreamliner получила американская авиакомпания American Airlines. Передача самолета состоялась 10 августа на территории завода производителя в г. Чарльстон, шт. Южная Каролина.

Фото: Boeing Boeing

В FAA заверили, что производитель «осуществил необходимые изменения, обеспечив соответствие 787 Dreamliner всем сертификационным стандартам». Авиационный регулятор будет проверять индивидуально каждый 787 перед поставкой.

До конца этого года American планирует принять девять В — 787-8, еще четыре — в 2023 году и 12 в 2024. Всего авиакомпания заказала 42 Dreamliner в дополнение к 47 уже эксплуатирующимся самолетам этого типа (варианты — 8 и — 9).

Boeing приостановил поставки В — 787 в октябре 2020 года из-за обнаруженных дефектов производства. Основная проблема состояла в том, что зазор между секциями фюзеляжа превышал допустимые значения. В 2021 году была предпринята попытка возобновить поставки, но вскоре они вновь остановились.

Параллельно с устранением проблемы Boeing проводил процесс закрытия производства В — 787 на основной площадке в г. Эверетт (шт.Вашингтон). Сейчас все широкофюзеляжные самолеты собираются в Северном Чарльстоне.

Проблема производства вызвала усиленное внимание FAA. Ведомство ужесточило надзор за программой из-за критики за недосмотры в ходе сертификации В — 737MAX.