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25 минут назад

Apple поднимет цены на iPhone 14 Pro и Pro Max из-за увеличенного объема памяти

Газета.Ru

Компания Apple планирует увеличить стоимость смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по сравнению с аналогичными моделями прошлого года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на слова известного аналитика Мин-Чи Куо.

Apple поднимет цены на iPhone 14 Pro и Pro Max
Фото: Technizo Concept/YouTubeTechnizo Concept/YouTube

Куо не раскрыл точную цену новых гаджетов, но отметил, что средняя стоимость линейки iPhone 14 по сравнению с линейкой iPhone 13 вырастет примерно на 15%. Сообщается, что рост цен хоть и станет неприятной неожиданностью для покупателей, но будет оправдан — не исключено, что объем памяти у моделей Pro будет увеличен. Так, по прогнозу исследовательской компании TrendForce, базовый iPhone 14 Pro получит 256 ГБ внутреннего хранилища (против 128 ГБ у iPhone 13 Pro). Эта информация все еще не подтверждена официально.

Также ожидается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат более быстрый чип А16, новый вырез под фронтальную камеру и сенсоры в виде восклицательного знака, обновленную основную камеру на 48 Мп с поддержкой записи 8К и другие новшества.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, когда Apple откажется от порта Lightning.

Наука и техника,Apple,
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