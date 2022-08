Ученые рассказали о побочных эффектах употребления белого риса

Специалисты рассказали о полезных свойствах белого риса и противопоказаниях. Белый рис – это молотый рис, с которого удалены шелуха, отруби и зародыши. Эта обработка изменяет вкус, текстуру и внешний вид риса, помогает предотвратить порчу, продлевает срок его хранения и облегчает переваривание. После измельчения рис полируется, в результате чего семена становятся яркими, белыми и блестящими. Сорта белого риса являются отличным источником углеводов, а также обогащены витаминами группы В, которые поддерживают уровень энергии в организме. Употребление риса может оказать существенное влияние на здоровье костей. Марганец, содержащийся в белом рисе, также как и кальций, очень важен для формирования костей. Однако эксперты рекомендуют избегать чрезмерного употребления белого риса из-за содержания в нем мышьяка. Некоторые варианты с низким содержанием мышьяка, которые стоит попробовать, – это амарант, лебеда, булгур и фарро, сообщают эксперты портала Eat This Not That. Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста. Никита Горбачев. Фото: freepik.com