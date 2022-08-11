Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin

Пророссийская хакерская группировка Killnet обнародовала подтверждение взлома сайта американского производителя вооружений Lockheed Martin. Об этом хакеры сообщают в Telegram-канале.

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — указано в сообщении.

Под комментарием опубликовано видео, на котором показана таблица с данными сотен сотрудников Lockheed Martin: имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.

Хакеры Killnet объявили войну Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав корпорации «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.