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41 минуту назад

В России создали модель самолета МС-21 с крылом из отечественных композитов

Газета.Ruиещё 2

Российские инженеры создали модель перспективного самолета МС-21 с крылом из отечественных композитов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

В России создали модель самолета с крылом из отечественных композитов
Фото: Пресс-служба ЦАГИПресс-служба ЦАГИ

Масштаб модели один к семи, расстояние между концами крыльев — 5,19 метров, вес — 219 килограмм. Модель создана для аэродинамических испытаний с целью проверки на флаттер. Флаттером в авиации называют незатухающие колебания крыльев и других конструкций, которые способны разрушить самолет.

«Перед нами стояла задача разработать динамически подобную модель, соответствующую обновлённым упруго-массовым характеристикам по крылу из отечественных композитов. Применение нового материала привело к изменениям в изгибной и крутильной жёсткостях, а также в распределении массово-инерционных характеристик крыла. В результате мы создали модель, соответствующую натурной конструкции, с учётом масштабов моделирования», — пояснил Антон Долгополов, один из ученых ЦАГИ.

В данный момент испытания успешно завершены, в ходе них инженеры подтвердили соответствие динамически подобной модели полноразмерному самолету. На испытаниях на флаттер в аэродинамической трубе Т-104 было оценено изменение критической скорости флаттера самолёта с крылом из отечественных полимерных композиционных материалов.

Выяснилось, что при полете с расчетной скоростью флаттер возникнуть не должен, и у конструкции есть необходимый запас устойчивости. Серийное производство среднемагистрального самолета МС-21 должно было начаться в 2022 году.

Ранее геологи выяснили, что континенты Земли образовались из-за удара гигантского астероида.

Наука и техника,ЦАГИ,
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