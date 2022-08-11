В России создали модель самолета с крылом из отечественных композитов

Российские инженеры создали модель перспективного самолета МС-21 с крылом из отечественных композитов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

Фото: Пресс-служба ЦАГИ Пресс-служба ЦАГИ

Масштаб модели один к семи, расстояние между концами крыльев — 5,19 метров, вес — 219 килограмм. Модель создана для аэродинамических испытаний с целью проверки на флаттер. Флаттером в авиации называют незатухающие колебания крыльев и других конструкций, которые способны разрушить самолет.

«Перед нами стояла задача разработать динамически подобную модель, соответствующую обновлённым упруго-массовым характеристикам по крылу из отечественных композитов. Применение нового материала привело к изменениям в изгибной и крутильной жёсткостях, а также в распределении массово-инерционных характеристик крыла. В результате мы создали модель, соответствующую натурной конструкции, с учётом масштабов моделирования», — пояснил Антон Долгополов, один из ученых ЦАГИ.

В данный момент испытания успешно завершены, в ходе них инженеры подтвердили соответствие динамически подобной модели полноразмерному самолету. На испытаниях на флаттер в аэродинамической трубе Т-104 было оценено изменение критической скорости флаттера самолёта с крылом из отечественных полимерных композиционных материалов.

Выяснилось, что при полете с расчетной скоростью флаттер возникнуть не должен, и у конструкции есть необходимый запас устойчивости. Серийное производство среднемагистрального самолета МС-21 должно было начаться в 2022 году.