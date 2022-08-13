Названы особенности распространения штамма "кентавр" в РФ

"Я сказал два года назад, что весь мир успокоится, когда 80% людей переболеют вот этой заразой (ковидом - прим. ТАСС). Тогда уже не будет серьезных подъемов, не нужно будет принимать серьезные мероприятия. Пока еще [люди] не переболели, но, на мой взгляд, так называемый общий, популяционный иммунитет достаточно высокий. Поэтому если "кентавр" попал в Москву или куда-то еще, где люди уже болели другими вариантами ["омикрона"], то он не будет так быстро распространяться", - отметил Зверев.