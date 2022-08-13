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1 час назад

Эксперт: распространение "кентавра" в РФ будет зависеть от иммунитета к линиям "омикрона"

ТАССиещё 1

Распространение в России подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известного как "кентавр", будет зависеть от того, как долго сохраняется иммунитет у перенесших инфекцию, вызванную другими линиями "омикрона". Такое мнение в субботу ТАСС высказал научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

Названы особенности распространения штамма "кентавр" в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние две недели в России выявили только один случай заражения подвариантом "кентавр", отметили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Я сказал два года назад, что весь мир успокоится, когда 80% людей переболеют вот этой заразой (ковидом - прим. ТАСС). Тогда уже не будет серьезных подъемов, не нужно будет принимать серьезные мероприятия. Пока еще [люди] не переболели, но, на мой взгляд, так называемый общий, популяционный иммунитет достаточно высокий. Поэтому если "кентавр" попал в Москву или куда-то еще, где люди уже болели другими вариантами ["омикрона"], то он не будет так быстро распространяться", - отметил Зверев.

Он подчеркнул, что все линии "омикрона" похожи друг на друга.

"Участки белков (вируса - прим. ТАСС), которые работают на иммунитет, не изменены настолько, чтобы люди, переболевшие предыдущим вариантом ["омикрона"], болели сразу же и этим "кентавром". Насколько долго это будет (длительность иммунитета - прим. ТАСС), этого я вам пока сказать не могу", - заключил Зверев.

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