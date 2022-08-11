Китайский эксперт рассказал, как Пекин может выиграть «войну чипов»

Принятие в США закона о поддержке производства в стране полупроводников на 280 миллиардов долларов направлено в том числе против Китая. Это означает, что между странами развернется соперничество за удержание передовых позиций в данной сфере, пишет в статье для Global times эксперт Народного университета Китая Дин Ган.

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Реализация американского закона будет направлена на то, чтобы выдавить КНР из глобального научно-исследовательского пространства и мирового рынка. Таким образом США надеются замедлить инновационное развитие Китай и не дать ему возможность самому производить высокотехнологичную продукцию, считает ученый.

С учетом такой перспективы Китаю потребуется ускоренными темпами провести ряд преобразований. Прежде всего повысить свою самообеспеченность в области производства инновационной продукции, включая полупроводники, или, иначе говоря, микропроцессоры, убежден специалист.

Дин Ган признает, что конкуренция будет непростой, потому что у США сохраняются отдельные преимущества. Например, в плане производства соответствующего оборудования для полупроводников, проведения научных исследований, а также с точки зрения взаимодействия с союзниками.