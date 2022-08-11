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40 минут назад

LG представила гигантский телевизор с 97-дюймовым вибрирующим дисплеем

Ferra.ru

Компания LG продолжает удивлять необычными новинками в сегменте телевизоров. Несколько лет назад она представила первый сворачивающийся ТВ, а теперь решила продемонстрировать вариант с вибрирующим экраном.

LG представила гигантский телевизор с 97-дюймовым вибрирующим дисплеем
Фото: ferra.ruferra.ru

Таким необычным образом телевизор воспроизводит звук. При этом размер экрана устройства поражает — 97 дюймов. Дисплей разработан по технологии OLED, а само устройство получило название OLED.EX.

Сообщается, что OLED.EX на 30% более ярок в сравнении с классическими OLED-телевизорами. Этого удалось достичь за счёт использования соединений дейтерия — тяжёлого изотопа водорода, имеющего более сложно устроенное ядро по сравнению с водородом.

На данный момент не совсем ясно, сколько именно будет стоить новинка. Но, для сравнения, модели с 97-дюймовым дисплеем и без вибрирующего экрана стоят около 25 000 долларов.

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