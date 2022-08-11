Продажи смартфонов Samsung и Apple в России рухнули

Китайская компания Realme обошла Samsung и Apple вместе взятые по продажам смартфонов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Изучившие отчет МТС за июль журналисты заметили, что Xiaomi заняла первое место в России по продажам смартфонов с долей 42 процента. На втором месте оказалась Realme, которая получила долю 17 процентов. Доли прежних лидеров — Samsung и Apple — стремительно рухнула: в июле она составила 8,5 и 7 процентов против 10,9 и 9,7 процента месяцем ранее соответственно. На четвертое место вышел бренд Tecno, получивший 7,5 процента.

В денежном выражении по продажам первое место также заняла Xiaomi, которая вместе с брендом Poco получила долю 35 процентов. На второй позиции оказалась Apple — 25 процентов, на третьем — Realme, которая получила 12,5 процента. Ниже расположились Samsung и Tecno — 11 и 4 процента соответственно. Опрошенные журналистами «Ъ» эксперты предположили, что доли Samsung и Apple снизились из-за проблем с поставками.

По словам исполнительного директора diHouse Андрея Тарасова, прямой импорт устройства Samsung и Apple полностью прекратился. Тарасов отметил, что параллельный импорт этих девайсов не работает в нужном для замещения объеме. В «Марвел-Дистрибуции» подчеркнули, что доля китайских смартфонов выросла также из-за того, что продукция становится сильнее. В компании заявили, что при плохих поставках доля А-брендов может просесть ниже 10 процентов до конца года.