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1 час назад

НАСА отправит iPad на Луну

Lenta.ru

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено отправить iPad в космос в рамках программы Artemis 1. Об этом сообщает издание 9to5mac.

NASA отправит iPad на Луну
Фото: AppleApple

По словам журналистов, основная цель проекта заключается в том, чтобы показать, что новая ракета и космический корабль способны отправлять астронавтов на Луну для будущих миссий. Также НАСА запланировала оснастить космический корбаль Orion планшетом Apple для помощи в тестировании голосового помощника Amazon Alexa.

В агентстве отметили, что собираются продемонстрировать, как голосовые ассистенты могут улучшить жизнь и работу астронавтов в космосе. По словам специалистов, участники миссии будут задавать голосовому помощнику Alexa вопросы с помощью консоли с камерой и микрофоном.

«Я могу представить себе будущее, в котором астронавты смогут получать доступ к информации о статусе полета и телеметрии — об ориентации космического корабля, уровне подачи воды или состоянии батареи — с помощью простых голосовых команд», — отмечал руководитель программы Orion Говард Ху в 2018 году.

В конце июня НАСА объявило о завершении стендовых испытаний американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS). В августе SLS отправит корабль Orion к Луне в рамках беспилотной миссии Artemis 1.

Наука и техника,Amazon,NASA,Apple,
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