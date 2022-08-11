NASA отправит iPad на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено отправить iPad в космос в рамках программы Artemis 1. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Фото: Apple Apple

По словам журналистов, основная цель проекта заключается в том, чтобы показать, что новая ракета и космический корабль способны отправлять астронавтов на Луну для будущих миссий. Также НАСА запланировала оснастить космический корбаль Orion планшетом Apple для помощи в тестировании голосового помощника Amazon Alexa.

В агентстве отметили, что собираются продемонстрировать, как голосовые ассистенты могут улучшить жизнь и работу астронавтов в космосе. По словам специалистов, участники миссии будут задавать голосовому помощнику Alexa вопросы с помощью консоли с камерой и микрофоном.

«Я могу представить себе будущее, в котором астронавты смогут получать доступ к информации о статусе полета и телеметрии — об ориентации космического корабля, уровне подачи воды или состоянии батареи — с помощью простых голосовых команд», — отмечал руководитель программы Orion Говард Ху в 2018 году.