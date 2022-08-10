Крупное обновление Telegram застряло из-за «неясной проверки» Apple

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что предстоящее обновление сервиса застряло на две недели из-за «неясной проверки» от компании Apple. Об этом программист рассказал в своём Telegram-канале.

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Дуров обещает, что предстоящее обновление будет особенным. По его словам, оно «должно революционизировать то, как люди выражают свои мысли в обмене сообщениями». Но на данный момент обновление уже две недели проходит проверку модераторами из App Store.

За это время, отмечает Дуров, компания Apple не дала каких-либо разъяснений или отзывов, а саму ситуацию он назвал деморализующей и обескураживающей. «Если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, подвергается такому обращению, можно только представить трудности, с которыми сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру», – заявил разработчик.