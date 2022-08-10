В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
40 минут назад

Крупное обновление Telegram застряло из-за «неясной проверки» Apple

Елена Прошина

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что предстоящее обновление сервиса застряло на две недели из-за «неясной проверки» от компании Apple. Об этом программист рассказал в своём Telegram-канале.

Крупное обновление Telegram застряло из-за «неясной проверки» Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дуров обещает, что предстоящее обновление будет особенным. По его словам, оно «должно революционизировать то, как люди выражают свои мысли в обмене сообщениями». Но на данный момент обновление уже две недели проходит проверку модераторами из App Store.

За это время, отмечает Дуров, компания Apple не дала каких-либо разъяснений или отзывов, а саму ситуацию он назвал деморализующей и обескураживающей. «Если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, подвергается такому обращению, можно только представить трудности, с которыми сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру», – заявил разработчик.

Напомним, что ранее Telegram запустил платную премиум-подписку с дополнительными функциями.

Наука и техника,Павел Дуров,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители