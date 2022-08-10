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59 минут назад

На Марсе разглядели "лицо египетской статуи"

Мария Иванова

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты объект, напоминающий лицо. Изображение непонятного предмета получено при помощи двух камер, передающих многообразные цвета так, как их видит человек. Об этом сообщает Techneblog.

На Марсе разглядели "лицо египетской статуи"
Фото: НАСАНАСА

НАСА не предоставило никакой дополнительной информации о странном объекте. При этом интернет-пользователи уже предположили, что этот камень представляет собой что-то из Древнего Египта.

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Судя по изображению, непонятный объект действительно напоминает лицо египетской статуи.

"Мы можем подождать до 2029 года, когда Илон Маск планирует отправить на Марс первый пилотируемый корабль. До этого момента мы можем предполагать, что этот объект является чем-то из прошлой цивилизации", — пишет издание.

Марсоход Curiosity был запущен с мыса Канаверал в 2011 году и совершил посадку на Красной планете в 2012-м. По состоянию на 1 июня 2022 года планетоход преодолел 28 километров. Curiosity был разработан для исследования кратера Гейла, чей возраст оценивается в 3,5-3,8 млрд лет.

Наука и техника,Илон Маск,NASA,
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