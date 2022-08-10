На Марсе разглядели "лицо египетской статуи"

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты объект, напоминающий лицо. Изображение непонятного предмета получено при помощи двух камер, передающих многообразные цвета так, как их видит человек. Об этом сообщает Techneblog.

Фото: НАСА НАСА

НАСА не предоставило никакой дополнительной информации о странном объекте. При этом интернет-пользователи уже предположили, что этот камень представляет собой что-то из Древнего Египта.

Судя по изображению, непонятный объект действительно напоминает лицо египетской статуи.

"Мы можем подождать до 2029 года, когда Илон Маск планирует отправить на Марс первый пилотируемый корабль. До этого момента мы можем предполагать, что этот объект является чем-то из прошлой цивилизации", — пишет издание.