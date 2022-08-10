Как образуется смерч

Смерч, или торнадо — это вихрь, который образуется в облаке и распространяется вниз, иногда до земной поверхности. Диаметр таких воронок достигает порой сотен метров. Смерчи могут иметь разную форму, начиная от тонкого кнута и заканчивая облаком, ползающим по земле. Они опасны тем, что могут поднять человека на большую высоту или ударить его предметами, ранее затянутыми внутрь воронки. Помимо этого торнадо могут разрушать здания и коммуникации, а также становиться причиной пожаров.

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Как образуется торнадо

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Наука до сих пор не обладает исчерпывающими сведениями о том, как образуются смерчи. Существуют лишь некоторые общие данные, характерные для типичных вихрей такого рода.

Торнадо может появиться, когда насыщенный водяным паром теплый воздух соприкасается с сухим холодным куполом, который нависает над поверхностью, имеющей низкую температуру (сушей или водой). В месте соприкосновения пар концентрируется — появляются капли дождя и выделяется тепло. Нагретый воздух поднимается, из-за чего создается зона разрежения. Туда втягивается находящиеся поблизости теплые воздушные массы из облака и расположенный ниже холодный воздух. Развивается лавинообразный процесс, который сопровождается выделением энергии. Это и приводит к появлению воронки. Холодные воздушные массы, которые втягиваются в область разрежения, охлаждаются еще сильнее. Воронка опускается до земли и затягивает в себя все, что способен поднять воздушный поток.

Вихрь движется по земной или водной поверхности из-за того, что перемещается зона разрежения. Она передвигается туда, откуда поступает больший объем воздуха с низкой температурой. Со стороны видно, как смерч изгибается и "едет" по суше или морю.

Какие бывают смерчи

Вот несколько основных типов смерчей.

Бичеподобные. Это самый распространенный вид торнадо. Как правило, такую форму имеют спускающиеся на воду и слабые смерчи.

Водяные. Такие вихри появляются над водной поверхностью и несут в себе втянутую жидкость, иногда образуя водовороты.

Расплывчатые. Эти торнадо похожи на лохматые облака. Их ширина порой превосходит длину. Расплывчатые смерчи могут наносить большой ущерб из-за своих размеров.

Составные. Вокруг центрального вихря образуются еще несколько торнадо. Такие смерчи, как правило, очень мощные.

Огненные. Торнадо этого вида появляются в облаке, образованном из-за сильного пожара или извержения вулкана. Вихри втягивают в себя пламя и могут распространять пожары на сотни километров вокруг. Могут иметь вид бича или облака.

Снежные. Появляются во время метели. Обычно "живут" лишь несколько секунд и не наносят разрушений.