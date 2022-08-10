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39 минут назад

Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch 5 со встроенным градусником

Газета.Ru

Компания Samsung представила новые смарт-часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro с улучшенными показателями автономности и встроенным датчиком температуры тела. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge.

Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch 5 со встроенным градусником
Фото: samsungsamsung

Субфлагманская модель Watch 5 вышла в двух версиях – на 40 и 44 мм, в то время как главная модель – Watch 5 Pro – будет продаваться только в одном корпусе диаметром 45 мм. Хотя внешне новинки довольно сильно отличаются за счет, как минимум, брутального экстерьера модели Pro, внутри часы идентичны. Обе модели получили процессор Exynos W920 с частотой до 1,18 ГГц, по 1,5 ГБ оперативной памяти, а также по 15 ГБ постоянной.

Кроме того, обе модели получили улучшенный набор датчиков системы BioActive 3-in-1, которые снимают ЭКГ, считывают пульс, а также вычисляют долю жира в теле. Вместе с тем Watch 5 и Watch 5 Pro имеют GPS-модуль, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, а также поддержку LTE. Все версии часов получили защиту от влаги и пыли стандарта IP68.

От предыдущих версий Galaxy Watch новинки отличаются наличием датчика температуры тела. Про его функции на данный момент известно немного. Со сцены представитель Samsung заявил, что он будет использоваться как минимум для улучшенного анализа здоровья человека во время сна.

В 40-мм версии Watch 5 установлена батарея на 284 мАч, в 44-мм – на 410 мАч, а в Watch 5 Pro – на 590 мАч. Отмечается, что субфлагманские версии часов способны проработать от одного заряда до 40 часов, а флагманская – до 80. Кроме того, все часы получили быструю зарядку, которая за 30 минут заряжает аккумулятор до 45%.

Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro поступят в продажу 26 августа. Цена младшей модели начинается от $280, а за старшую версию Samsung просит уже $450.

Ранее «Газета.Ru» писала про анонс наушников Galaxy Buds 2 Pro.

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