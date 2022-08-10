Что показала Samsung на презентации: телефоны, наушники, часы

Вчера состоялась ежегодная презентация Galaxy Unpacked, на которой Samsung свои новейшие устройства. На этот раз производитель сосредоточился преимущественно на телефонах со складными экранами — мы собрали главные анонсы.

Фото: Samsung Samsung

Galaxy Z Fold4

Видео дня

Прежде всего, Samsung официально анонсировала Galaxy Z Fold4. Смартфон получит гибкий экран на 120 Гц диагональю 6,2 дюйма: по словам производителя, новое стеклянное покрытие дисплея будет тоньше и на 12% прочнее предыдущей версии. Также предусмотрена защита от воды IPX8 и поддержка стилуса S Pen.

Galaxy Z Fold4 работает на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, тогда как объем встроенного хранилища варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ в зависимости от версии смартфона. Среди прочих новшеств — тыловая камера на 50 Мп. Продажи телефона начнутся 26 августа: на сайте производителя Galaxy Z Fold4 в конфигурации на 12/256 ГБ стоит $1800.

Samsung

Galaxy Z Flip4

Помимо этого, Samsung также представила Galaxy Z Flip4 — преемника самого популярного смартфона с гибким экраном в мире. Он тоже будет работать на базе Snapdragon 8+ Gen 1, но запас оперативной памяти составит 8 ГБ. Диагональ внешнего экрана возрастет на 1,9 дюйма, а емкость батареи — до 3700 мАч. Иными словами, это небольшой, но приятный апгрейд предыдущей модели. Galaxy Z Flip4 поступит в продажу в тот же день, что и Galaxy Z Fold4 — 26 августа. Официальная цена — от $999.

Samsung

Galaxy Watch5

Новое поколение умных часов Galaxy Watch разделится на две версии — стандартную и Pro. Первая поставляется в размерах 40 и 44 мм, тогда как вторая — 45 мм. Все модели работают на базе все того же процессора Samsung Exynos W920, который стоял на предыдущем поколении часов. Объем оперативной памяти прежний — 16 ГБ. Визуальный дизайн остался без изменений.

Среди ключевых новшеств Galaxy Watch5 отмечается встроенный датчик температуры тела и повышенная защищенность от воды, пыли и ударов по стандартам 5 АТМ, IP68 и MIL-STD-810G. Корпус Pro-версии будет сделан из титана и сапфирового стекла.

Старт продаж Galaxy Watch5 намечен на 25 августа по официальной цене от $279.

Samsung

Galaxy Buds2 Pro

Наконец, последним анонсом презентации стала новая версия беспроводных наушников Galaxy Buds. Производитель слегка изменил форму и материал корпуса: теперь поверхность вкладышей будет матовой для того, чтобы наушники легче извлекались из футляра.

Что касается звука, Galaxy Buds2 Pro оснащены 10-миллиметровыми динамиками, поддерживающими пространственный звук 360 Audio и активное шумоподавление. Новое поколение наушников подключается к устройствам при помощи модуля Bluetooth 5.3, который поможет снизить задержку и сократить помехи. По словам Samsung, в стандартном режиме наушники способны проработать до 8 часов, со включенным шумоподавлением — до 5 часов. При подзарядке от футляра время работы повышается на 21 час.

Galaxy Buds2 Pro поступит в продажу 26 августа за $229 долларов.