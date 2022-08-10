Samsung представила новый флагман Galaxy Z Fold 4

Компания Samsung анонсировала новый флагманский смартфон со сгибающимся экраном Galaxy Z Fold 4. Об этом «Газете.Ru» стало известно из официальной трансляции шоу Galaxy Unpacked на YouTube.

Фото: Samsung Samsung

Новинка получила большой 7,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1812 на 2176 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR 10+. Одной из главной особенностей Galaxy Z Fold 4 стал обновленный шарнирный механизм, который позволил сделать линию сгиба экрана менее заметной, чем в предшествующих моделях этой серии.

Внешний экран тоже представляет собой AMOLED-матрицу, но уже с диагональю 6,2 дюйма, разрешением 904 на 2316 точек и без поддержки HDR 10+. При этом матрица также способна развивать частоту обновления до 120 Гц.

За производительность смартфона отвечает такой же, как и в Galaxy Z Flip 4, процессор Snapdragon 8+ Gen 1. При этом у Galaxy Z Fold больший объем оперативной памяти – 12 ГБ вместо 8 ГБ. А модуль постоянной памяти начинается от 256 ГБ, а не 128 ГБ. Помимо версии на 256 ГБ, новинка будет продаваться в версиях на 512 ГБ и 1 ТБ. За автономность отвечает батарея на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 25 Вт.

В Galaxy Z Fold 4 также появился обновленный набор камер. В него входят 50-мегапиксельный основной модуль, 10-мегапиксельная телефотокамера с трехкратным оптическим увеличением, а также 12-мегапиксельный объектив со сверхширокоугольной линзой.

Фронтальная камера, вписанная во внешний экран, имеет разрешение 10 Мп. Вторая камера для селфи – расположенная под основным экраном – 4 Мп. По заявлению Samsung, в Galaxy Z Fold 4 используется усовершенствованная пиксельная сетка, которая делает объектив под экраном еще незаметнее.