В России легализовали скачивание порно с торрентов

В Сети появилась информация о свежем решении Верховного суда Российской Федерации. Он постановил отменить уголовное преследование россиянина Павла Мухина за скачивание порнофильмов на свой компьютер.

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Изначально его вовсе обвиняли в распространении порнографии, так как система торрентов устроена таким образом, что каждый скачивающий является ещё и раздающим. Но Верховный суд счёл его невиновным.

Изначально суд нижестоящей инстанции постановил, что в действиях Мухина отсутствовал состав преступления. Но его решение попыталась оспорить Генпрокуратура. Они оперировали тезисом, что прекращение уголовного преследования в его адрес «исказило суть правосудия».