Астрофизики опубликовали изображение взрыва сверхновой звезды

Австралийский суперкомпьютер Setonix за 24 часа восстановил на основе данных радиотелескопа ASKAP изображение взрыва сверхновой, сообщает портал The Conversation.
На фотографии, представленной астрофизиками, изображен остаток от сверхновой звезды G261.9+5.5, расположенной на расстоянии от 10 до 15 тыс. световых лет от Земли. Изображение показывает область взрыва и окружающее его пространство с максимальной детализацией. Астрофизики надеются, что подробные данные помогут узнать больше о возрасте, размере и типе взрыва.
По словам ученых, обработка и визуализация такого сложного объекта требует больших объемов вычислительной мощности и оперативной памяти, поэтому астрофизики использовали суперкомпьютер.
Разработчик Setonix сообщает, что система будет запускаться в два этапа. Сейчас в работу введен только первый модуль, второй должен быть запущен до конца года. Полное развертывание системы увеличит мощность компьютера в разы. Это поможет обработать данные глубокого исследования неба, которое в ближайшее время начнет проводить телескоп ASKAP.