Астрофизики опубликовали изображение взрыва сверхновой звезды

Австралийский суперкомпьютер Setonix за 24 часа восстановил на основе данных радиотелескопа ASKAP изображение взрыва сверхновой, сообщает портал The Conversation.

Фото: Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey

На фотографии, представленной астрофизиками, изображен остаток от сверхновой звезды G261.9+5.5, расположенной на расстоянии от 10 до 15 тыс. световых лет от Земли. Изображение показывает область взрыва и окружающее его пространство с максимальной детализацией. Астрофизики надеются, что подробные данные помогут узнать больше о возрасте, размере и типе взрыва.

По словам ученых, обработка и визуализация такого сложного объекта требует больших объемов вычислительной мощности и оперативной памяти, поэтому астрофизики использовали суперкомпьютер.