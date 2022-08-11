В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
15 минут назад

Астрофизики опубликовали изображение взрыва сверхновой звезды

Газета.Ruиещё 1

Австралийский суперкомпьютер Setonix за 24 часа восстановил на основе данных радиотелескопа ASKAP изображение взрыва сверхновой, сообщает портал The Conversation.

Астрофизики опубликовали изображение взрыва сверхновой звезды
Фото: Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/PawseyDr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey

На фотографии, представленной астрофизиками, изображен остаток от сверхновой звезды G261.9+5.5, расположенной на расстоянии от 10 до 15 тыс. световых лет от Земли. Изображение показывает область взрыва и окружающее его пространство с максимальной детализацией. Астрофизики надеются, что подробные данные помогут узнать больше о возрасте, размере и типе взрыва.

По словам ученых, обработка и визуализация такого сложного объекта требует больших объемов вычислительной мощности и оперативной памяти, поэтому астрофизики использовали суперкомпьютер.

Разработчик Setonix сообщает, что система будет запускаться в два этапа. Сейчас в работу введен только первый модуль, второй должен быть запущен до конца года. Полное развертывание системы увеличит мощность компьютера в разы. Это поможет обработать данные глубокого исследования неба, которое в ближайшее время начнет проводить телескоп ASKAP.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители