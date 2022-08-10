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36 минут назад

Боссы Google удивлены, что YouTube всё ещё не заблокировали в России

Чемпионат.com

С весны 2022 года в России осталась только одна крупная платформа, которая не подверглась блокировкам — YouTube. Как отмечает издание WSJ, сервис доступен дольше, чем ожидали некоторые руководители Google.

Боссы Google удивлены, что YouTube ещё не заблокировали в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В компании считали, что сайт заблокируют сразу же после блокировок каналов российских властей и госмедиа, однако пока корпорация отделывается лишь крупными штрафами за неудаление запрещённого контента. По мнению бывшего сотрудника отдела политической коммуникации в Google Ню Векслера, «некоторые банки слишком велики, чтобы обанкротиться, некоторые приложения слишком велики для блокировки». Он заявляет, что YouTube всё ещё доступен, поскольку российские власти опасаются негативной реакции россиян.

По данным SimilarWeb, в июне 2022 года у YouTube было более 85 млн уникальных зрителей из России. Это вторая по популярности соцсеть в нашей стране после VK. В Google заявили, что продолжают «усердно работать над тем, чтобы YouTube оставался доступным в России».

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