Боссы Google удивлены, что YouTube ещё не заблокировали в России

С весны 2022 года в России осталась только одна крупная платформа, которая не подверглась блокировкам — YouTube. Как отмечает издание WSJ, сервис доступен дольше, чем ожидали некоторые руководители Google.

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В компании считали, что сайт заблокируют сразу же после блокировок каналов российских властей и госмедиа, однако пока корпорация отделывается лишь крупными штрафами за неудаление запрещённого контента. По мнению бывшего сотрудника отдела политической коммуникации в Google Ню Векслера, «некоторые банки слишком велики, чтобы обанкротиться, некоторые приложения слишком велики для блокировки». Он заявляет, что YouTube всё ещё доступен, поскольку российские власти опасаются негативной реакции россиян.