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59 минут назад

Китай проведет Всемирную конференцию роботов в 2022 году

ТВ БРИКС

Всемирная конференция роботов 2022 (WRC 2022) пройдет с 18 по 21 августа в Пекине, сообщает Пекинская ассоциация науки и технологий. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Китай проведет Всемирную конференцию роботов
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Во время конференции будет представлено свыше 500 роботов, более 30 из них дебютируют в Пекине. Конференция, которая будет проходить как офлайн, так и онлайн. включает в себя три основных мероприятия: форум, выставку и соревнования.

На форум WRC 2022 приглашены более 300 гостей из 15 стран, которые поделятся передовыми научными достижениями и расскажут о тенденциях развития в области робототехники.

На выставке будут представлены роботы для таких сфер применения, как медицина, логистика, сельское хозяйство, архитектура, производство и горнодобывающая промышленность.

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