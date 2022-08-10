Китай проведет Всемирную конференцию роботов

Всемирная конференция роботов 2022 (WRC 2022) пройдет с 18 по 21 августа в Пекине, сообщает Пекинская ассоциация науки и технологий. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Во время конференции будет представлено свыше 500 роботов, более 30 из них дебютируют в Пекине. Конференция, которая будет проходить как офлайн, так и онлайн. включает в себя три основных мероприятия: форум, выставку и соревнования.

На форум WRC 2022 приглашены более 300 гостей из 15 стран, которые поделятся передовыми научными достижениями и расскажут о тенденциях развития в области робототехники.