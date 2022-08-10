Ученые нашли в кузбасской деревне сломанный зуб динозавра

Палеонтологи обнаружили в кузбасской деревне уникальную находку – отлично сохранившийся зуб хищного динозавра.

Фото: Кузбасский краеведческий музей Кузбасский краеведческий музей

На местонахождении Шестаково-3 (Чебулинский район) ученые нашли зуб довольно крупного хищного динозавра из семейства дромеозаврид. По оценкам специалистов, хищников среднего размера должно было быть в этих местах достаточно, так как рядом обитали популяции растительноядных динозавров, на которых кто-то обязательно должен был охотиться.

Так как находки зубов и костей хищных динозавров встречаются относительно редко, каждый найденный сломанный зуб имеет высокую ценность для ученых. Все найденные зубы, залегавшие изолированно (отдельно от других остатков), были потеряны животными еще при жизни, либо во время охоты, либо во время поедания пищи.

Свежая находка достаточно редкая, шансы найти ее составляли 1 к 100, рассказал VSE42.Ru заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кузбасского краеведческого музея Дмитрий Слободин. Вид животного, которому мог принадлежать зуб, удалось определить только до семейства.

– Вероятно, близкий родственник велоцираптора, но не он. Скорее всего, это новый, ныне не изведанный вид динозавра, – сообщил собеседник сайта.