Астрономы назвали дату последнего Суперлуния в этом году

В начале августа 2022 года произойдет последнее в этом году Суперлуние — наблюдать его можно будет в четверг ночью,12 августа. Об этом сообщает новостной портал Space.com.

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В это время Луна приблизится максимально близко к Земле— спутник будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем во время обычного полнолуния. Наблюдать его можно будет в 3:36 по мск.

В этом году уже произошли три суперлуния — в мае, июне и июле. По словам астрономов, в 2023, 2024 и 2025 годах также можно будет наблюдать три суперлуния подряд.

Кроме того, это астрономическое событие также буде сопровождаться звездопадом Персеиды, который продлится с 11 по 13 августа 2022 года.