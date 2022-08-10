Летучие мыши не стареют во время спячки

Большие бурые кожаны проявляют меньше признаков старения во время спячки, обнаружили ученые Мэрилендского университета. Работа исследователей была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Ранее о такой способности уже было известно у сурков. Это позволяет предположить, что такой механизм широко распространен среди других животных. Ученые выяснили, что летучие мыши почти не стареют во сне, благодаря тесту, который измеряет накопление определенных химических меток в ДНК животного для расчета биологического возраста.
Команда проанализировала образцы ДНК, собранные у 15 летучих мышей E. fuscus. Их собирали зимой, когда летучие мыши впадали в спячку, и летом, когда они были активны. Когда исследователи изучили различия в эпигенетических биомаркерах между спящими и активными животными, они обнаружили, что около 3000 биомаркеров экспрессируются по-разному. Из них около трех четвертей (77,5%) были связаны с «выключением» генов, что, вероятно, приводит к подавлению тех или иных процессов старения организма в период гибернации.
По словам ученых, это открытие подкрепляет идею о том, что спячка замедляет процесс старения у широкого круга видов, учитывая, что сурки и летучие мыши не особенно близки на эволюционном древе.