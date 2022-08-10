В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Ученые обнаружили, что летучие мыши не стареют во время спячки

Газета.Ru

Большие бурые кожаны проявляют меньше признаков старения во время спячки, обнаружили ученые Мэрилендского университета. Работа исследователей была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Летучие мыши не стареют во время спячки
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ранее о такой способности уже было известно у сурков. Это позволяет предположить, что такой механизм широко распространен среди других животных. Ученые выяснили, что летучие мыши почти не стареют во сне, благодаря тесту, который измеряет накопление определенных химических меток в ДНК животного для расчета биологического возраста.

Команда проанализировала образцы ДНК, собранные у 15 летучих мышей E. fuscus. Их собирали зимой, когда летучие мыши впадали в спячку, и летом, когда они были активны. Когда исследователи изучили различия в эпигенетических биомаркерах между спящими и активными животными, они обнаружили, что около 3000 биомаркеров экспрессируются по-разному. Из них около трех четвертей (77,5%) были связаны с «выключением» генов, что, вероятно, приводит к подавлению тех или иных процессов старения организма в период гибернации.

По словам ученых, это открытие подкрепляет идею о том, что спячка замедляет процесс старения у широкого круга видов, учитывая, что сурки и летучие мыши не особенно близки на эволюционном древе.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители