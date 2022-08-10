Пророссийские хакеры "положили" сайт производителя HIMARS

Пророссийская хакерская группировка Killnet «положила» сайт американского производителя вооружений Lockheed Martin. На момент написания новости официальный веб-ресурс корпорации не открывается, выдавая ошибку 504.
Основатель группировки KillMilk в своем Telegram-канале опубликовал список систем, которые перестали работать в результате атаки. Среди них система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA. Хакер отметил, что «личных» претензий к космическому агентству у группировки нет, но она должна понести ответственность за то, что «помогает террористам».
Хакеры Killnet объявили войну Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав корпорации «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.
В недавнем интервью «Газете.Ru» KillMilk пообещал, что его новые атаки будут иметь последствия в виде человеческих жертв. Он также добавил, что первыми жертвами его деятельности станут сотрудники Lockheed Martin.