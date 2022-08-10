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31 минуту назад

Пророссийские хакеры Killnet "положили" сайт американской военной компании Lockheed Martin

Газета.Ruиещё 4

Пророссийская хакерская группировка Killnet «положила» сайт американского производителя вооружений Lockheed Martin. На момент написания новости официальный веб-ресурс корпорации не открывается, выдавая ошибку 504.

Пророссийские хакеры "положили" сайт производителя HIMARS
Фото: ReutersReuters

Основатель группировки KillMilk в своем Telegram-канале опубликовал список систем, которые перестали работать в результате атаки. Среди них система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA. Хакер отметил, что «личных» претензий к космическому агентству у группировки нет, но она должна понести ответственность за то, что «помогает террористам».

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Хакеры Killnet объявили войну Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав корпорации «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.

В недавнем интервью «Газете.Ru» KillMilk пообещал, что его новые атаки будут иметь последствия в виде человеческих жертв. Он также добавил, что первыми жертвами его деятельности станут сотрудники Lockheed Martin.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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