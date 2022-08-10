Пророссийские хакеры "положили" сайт производителя HIMARS

Основатель группировки KillMilk в своем Telegram-канале опубликовал список систем, которые перестали работать в результате атаки. Среди них система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA. Хакер отметил, что «личных» претензий к космическому агентству у группировки нет, но она должна понести ответственность за то, что «помогает террористам».